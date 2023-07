Schweinfurt vor 1 Stunde

Lebensretter

Atemstillstand und blau angelaufen: Polizisten retten Jungen (2) das Leben - Besuch im Klinikum

Mehrere Polizisten kämpften am Dienstag um das Leben eines zweijährigen Kindes in Schweinfurt. Der Junge hatte sich an einem Pfannkuchen verschluckt. Einen Tag später konnten die Lebensretter den Jungen bereits im Klinikum besuchen.