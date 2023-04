Schweinfurt-Werneck aktualisiert vor 14 Minuten

Fahrzeug stürzt Böschung hinab

Lkw durchbricht Leitplanke: Autobahn kurzzeitig vollgesperrt

Auf der A70 ist es am Dienstagnachmittag am Autobahnkreuz Schweinfurt-Werneck zu einem Unfall gekommen. Die Autobahn war in dem Bereich kurzzeitig voll gesperrt.