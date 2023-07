Ein umgefallener Lastwagen hat auf der A7 und den Umleitungsstrecken zu kilometerlangen Staus verursacht.

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Montag (23./24. Juli 2023), als der Fahrer des Lkws gegen 2.30 Uhr auf der Autobahn in Richtung Würzburg unterwegs war. In dem Schwenk der Fahrbahn in die Baustelle Stettbachbrücke am Autobahnkreuz Schweinfurt-Werneck kam der Mann mit seinem Laster vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und stürzte zur Seite. Dabei fiel ein Teil der Ladung, die aus Bierkästen mit leeren Glasflaschen bestand, auf die Fahrbahnen in beide Richtungen.

Laster kippt auf A7 bei Werneck um - Kran muss den Lkw wieder aufstellen

Die A7 musste deshalb im Richtung Schweinfurt und Würzburg gesperrt werden. Der Laster wurde durch eine Bergungsfirma mithilfe eines Krans wieder auf die Räder gestellt. Anschließend wurden die intakten Getränkepaletten mit einem Gabelstapler in ein bereitgestelltes Ersatzfahrzeug umgeladen. Die zerbrochenen Glasflaschen wurden teils mit einem Radlader, teils aber auch mit Besen und Schaufel, von der Fahrbahn in eine Stahlmulde geladen und von der Unfallstelle weggebracht. Außerdem musste auch eine Gleitwand aus Stahl durch einen Kran auf einer Länge von etwa 300 Metern wieder aufgestellt werden. Diese trennte die Fahrspuren der beiden Richtungen und war bei dem Unfall ebenfalls umgefallen.

Gegen 16.30 Uhr konnten die Spuren in Richtung Würzburg wieder freigegeben werden und war auch die Fahrbahn in Richtung Fulda wieder für den Verkehr freigegeben. Da die Umleitungen während der Sperrung überlastet waren, regelte die Polizei an strategischen Punkten in den Landkreisen Schweinfurt, Würzburg und Main-Spessart den Verkehr. Auf der A7 unterstützte zudem die Freiwillige Feuerwehr Werneck die Arbeiten.

Der 43-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Lastwagen entstand Sachschaden in Höhe von circa 180.000 Euro.

Vorschaubild: © Feuerwehr Estenfeld