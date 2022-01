Kammerstein vor 1 Stunde

Feuer

Starker Rauch breitet sich in Wohnhaus aus: Vier Personen bei Vollbrand im Kreis Roth verletzt

Im Landkreis Roth wurde die Feuerwehr am Mittwochmorgen (19. Januar 2022) zu einem Vollbrand gerufen: In einem Haus in der Gemeinde Kammerstein war ein Feuer ausgebrochen. Der entstandene Schaden ist groß.