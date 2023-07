Erneut sollen am Freitag (07.07.23) zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr zu einem Flächenbrand nach Windsbach im Landkreis Roth alarmiert worden sein, wie News5 berichtet.

Nachdem bereits am Donnerstag (06.07.23) an ähnlicher Stelle eine Heuballenpresse in Flammen aufgegangen und völlig beschädigt worden sein soll, soll die Ersatz-Heuballenpresse des Landwirtes für einen weiteren Brand auf einem Feld gesorgt haben.

Die Flammen griffen laut News5 auf ein Waldstück über. Rund 200 Einsatzkräfte sind aktuell mit Löschmaßnahmen beschäftigt. Auch zahlreiche Landwirte unterstützen vor Ort. Betroffen sind etwa 2,5 Hektar.

In den nächsten Tagen soll es sehr heiß in Deutschland werden. Die Regierungen in Oberfranken und Mittelfranken haben daher Luftbeobachtungsflüge wegen der hohen Waldbrandgefahr angekündigt.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.