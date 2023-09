Am Sonntagabend (10.09.2023) ereignete sich auf der Staatsstraße 2238 bei Hilpoltstein ein schwerer Verkehrsunfall. Zwei Radfahrer erlitten lebensgefährliche Verletzungen.

Der 27-jährige Fahrer eines VW Golf war gegen 17:10 Uhr aus Richtung Autobahn A9 kommend auf der ST2238 in Fahrtrichtung Hilpoltstein unterwegs. An der Abzweigung nach Patersholz wollte er nach links abbiegen. Hierbei übersah er ersten Ermittlungen zu Folge einen entgegenkommenden VW Tiguan. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der VW Tiguan von der Fahrbahn geschleudert. Das Fahrzeug erfasste hierbei insgesamt drei Personen einer achtköpfigen Gruppe von Fahrradfahrern, die gerade im Kreuzungsbereich warteten. Ein 47- und ein 54-jähriger Mann erlitten hierbei lebensgefährliche Verletzungen. Sie kamen nach einer ersten medizinischen Versorgung vor Ort mit zwei Rettungshubschraubern in umliegende Krankenhäuser. Die dritte erfasste Person - eine 50-jährige Frau - kam mit leichteren Verletzungen davon. Ebenfalls leichter verletzt wurden die beiden Fahrer der Pkw.

Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Hilpoltstein nahmen den Unfall vor Ort auf. Zur Klärung der genauen Unfallursache kam zudem ein Sachverständiger hinzu. Neben den Beamtinnen und Beamten der Polizei waren zudem rund 30 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Jahrsdorf und Hilpoltstein an der Einsatzstelle. Die Staatsstraße 2238 war für die Dauer der Unfallaufnahme für den Verkehr gesperrt.

Erstellt durch: Marc Siegl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten: Montag bis Donnerstag 07:00 bis 17:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Freitag 07:00 bis 15:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Sonntag 11:00 bis 14:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: +49 (0)911 2112 1553 Telefax: +49 (0)911 2112 1525

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet: http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell