Am Dienstagabend (05.09.2023) nahm ein Mann in Allersberg (Lkrs. Roth) vor zwei Jugendlichen sexuelle Handlungen an sich selbst vor. Die Polizei nahm den Mann kurz darauf fest und bittet nun um Zeugenhinweise.

Gegen 18:50 Uhr sprach ein Mann zwei jugendliche Mädchen im Bereich der Lerchenfeldstraße an und zeigte sich ihnen gegenüber in schamverletzender Weise. Im weiteren Verlauf nahm er in unmittelbarer Nähe zu den beiden Jugendlichen sexuelle Handlungen an sich selbst vor.

Eine alarmierte Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Hilpoltstein nahm kurze Zeit später einen 71-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest. Er muss sich nun wegen des Verdachts einer Exhibitionistischen Handlung strafrechtlich verantworten. Hierzu hat das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Schwabach die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

