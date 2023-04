Auf der A9 bei Greding wurde am Freitagabend (14. April 2023) eine 29-jährige Autofahrerin über einen längeren Zeitraum von einem anderen Auto bedrängt.

Der 19-jährige Fahrer überholte dabei die Autofahrerin mehrmals und ließ sich immer wieder zurückfallen. Dies wiederholte er des Öfteren, berichtete die Verkehrspolizeiinspektion Feucht in einer Pressemitteilung.

Fahrer spielt an seinem Geschlechtsteil herum

Als die 29-jährige Frau auf Höhe der Anschlussstelle Greding nach links zu dem Autofahrer sah, erkannte sie, wie der Beifahrer zur ihr blickte und an seinem Geschlechtsteil herumspielte. Außerdem gestikulierte er in sexueller Weise in Richtung der Fahrerin.

Der Fahrer konnte schließlich am Parkplatz Brunn aus dem Verkehr gezogen werden. Der 18-jährige Beifahrer aus Thüringen muss sich nun wegen exhibitionistischen Handlungen strafrechtlich verantworten.

Vorschaubild: © Alexander G. Walther/Polizei Oberfranken