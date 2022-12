Ein*e bislang Unbekannte*r hat sich in der Zeit vom Montag (5. Dezember 2022) 18 Uhr und Dienstag (6. Dezember 2022) 4.30 Uhr im Kühlhaus eines Fleischverarbeitungsbetriebs in Wülfershausen an der Saale (Landkreis Rhön-Grabfeld) bedient.

Nach Angaben der Polizeistation Bad Königshofen hat der oder die Täter*in zwei Rinderhälften aus dem Kühlhaus gestohlen. Ersten Ermittlungen zufolge verschaffte sich der oder die Dieb*in über den hinteren Teil des Firmengeländes Zutritt zum Schlachthaus und entwendete dort 500 Kilogramm Rindfleisch.

Wülfershausen: Unbekannter bricht in Schlachthaus ein

Ob der oder die Täter*in sich mit dem Diebstahl für das Weihnachtsmahl eindecken wollte, ließe sich nur vermuten. Die Ermittlungen wurden jedenfalls eingeleitet.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat und Hinweise geben kann, solle sich unter der Telefonnummer 09761/9060 melden.

Vorschaubild: © Arno Burgi (dpa)