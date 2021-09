Sandberg vor 1 Stunde

Tödlicher Fahrradunfall

Sandberg: Radfahrer stürzt in Wassergraben - 58-Jähriger stirbt noch an der Unfallstelle

Am frühen Mittwochabend erlag ein gestürzter Radfahrer trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen eines Notarztes noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Polizeiinspektion Bad Neustadt an der Saale ermittelt zum Unfallhergang.