Am Samstag (8. Januar 2022) ist im Ortsteil Herschfeld in Bad Neustadt an der Saale eine Frau bei einem Brand ums Leben gekommen. Das Polizeipräsidium Unterfranken teilte mit, dass die Bewohner eines Mehrfamilienhauses gegen 5.45 Uhr vom lautstarken Alarm eines Rauchmelders geweckt wurden.

Alle konnten sich in rechtzeitig in Sicherheit bringen und die Feuerwehr wurde alarmiert. Für die Bewohnerin der Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, kam jedoch jede Hilfe zu spät. Der Notarzt konnte nur noch den Tod der 73-Jährigen feststellen.

Frau kommt bei Wohnungsbrand in Bad Neustadt an der Saale ums Leben

Die 53 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Herschfeld, Neustadt und Brandlorenzen konnten den Schwelbrand in der Wohnung schnell löschen. Auch der Rettungsdienst war vor Ort, weitere Verletzte gab es nicht.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist bislang unklar. Ein Brandfahnder der Kriminalpolizei Schweinfurt hat bereits am Samstag erste Ermittlungen übernommen und soll nun unter anderem die Brandursache und die Schadenshöhe ermitteln.

Vorschaubild: © Christopher Schulz (Symbolbild)