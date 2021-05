Der unterfränkische Landkreis Rhön-Grabfeld startet seit Pfingstmontag (24.05.21) mit einem eigenen Corona-Impfausweis. Jeder im Landkreis, der seine zweite Covid-19-Impfung erhalten hat, kann den Nachweis nun aus dem Impfzentrum mit nach Hause nehmen. Ab Mittwoch (26.05.21) soll der Immunitätsausweis auch online über die Webseite des Impfzentrums für jeden beantragt werden können, der bereits wieder genesen oder zweifach gegen Corona geimpft ist. Dafür muss beispielsweise ein positiver PCR-Test als Nachweis hochgeladen werden.

Der kostenlose Impfausweis hat die Größe einer EC-Karte und kann so einfach im Geldbeutel verstaut werden. Zusammen mit einem Ausweisdokument können Bürger und Bürgerinnen aus Rhön-Grabfeld sich so bei heimischen Gastronomen und Einzelhändlern als immunisiert ausweisen.

Rhön-Grabfeld als erster Landkreis in Unterfranken mit Impfausweis

Melanie Hofmann, Pressesprecherin des Landratsamts Rhön-Grabfeld, betont den unterstützenden Charakter des Angebots: "Die Zeiten momentan sind nicht leicht. Wir wollen mit dem Impfausweis einen Beitrag leisten, dass es schneller vorangeht. Es wird die ganze Zeit über Immunitätsausweise und Öffnungen gesprochen und wir gehen jetzt mit dem Impfausweis einfach einen Schritt voran und schaffen dadurch eine Erleichterung für die Bürgerinnen und Bürger im Alltag."

Gleichzeitig erhofft sich der Landkreis auch eine Akzeptanz des Ausweises über die Grenzen des Landkreises hinweg. Der Landkreis Altötting hat bereits im Januar mithilfe eines Kölner Start-ups einen eigenen digitalen Impfausweis eingeführt. Momentan werden verschiedene digitale Impfausweise entwickelt, die das Reisen im Sommer erleichtern sollen. Das Bundesgesundheitsministerium geht aktuell davon aus, dass das Angebot in der zweiten Hälfte des zweiten Quartals 2021 bereitgestellt werden kann.

