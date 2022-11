Der Polizei Bad Neustadt ist am Donnerstagabend (3. November 2022), gegen 17.30 Uhr, durch die Einsatzzentrale ein Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Brendlorenzen (Kreis Rhön-Grabfeld) gemeldet worden. Beim Eintreffen der Beamten am Einsatzort drang schwarzer Rauch aus der offenen Balkontür einer Wohnung, wie die Polizei Bad Neustadt berichtet.

Sämtliche Hausbewohner wurden umgehend evakuiert und vom Rettungsdienst, der mit mehreren Einsatzwagen vor Ort gewesen ist, betreut. Die beiden stark alkoholisierten Männer aus der Wohnung, in der der Brand ausbrach, erlitten leichte Rauchgasvergiftungen. Alle anderen Bewohner des Hauses blieben glücklicherweise unverletzt.

Aschenbecher in Mülleimer geleert: Brand zerstört Wohnung

Als mögliche Brandursache konnte ein Mülleimer festgestellt werden, in welchen vermutlich zuvor ein Aschenbecher geleert worden war. Dieser brannte, nachdem er von den Mietern noch in die Badewanne gestellt wurde, vollständig aus, wodurch Teile des Bades ebenfalls Feuer fingen. Durch den Ruß und die Hitze ist die Wohnung nicht mehr bewohnbar.

Die Schadenshöhe wird auf rund 70.000 Euro beziffert. Polizeiliche Ermittlungen laufen inzwischen. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Brendlorenzen, Bad Neustadt und Herschfeld waren mit rund 50 Einsatzkräften vor Ort. Durch sie wurden nach dem Löschen die übrigen Wohnungen gesichtet, belüftet und für die Bewohner wieder freigegeben.