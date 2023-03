Am Mittwochnachmittag (29. März 2023) gegen 14.30 Uhr sollte ein 34-jähriger Autofahrer auf der Staatsstraße 2267 von Oberwildflecken in Richtung Langenleiten einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Nachdem der Fahrer allerdings das Dienstfahrzeug der Polizeiinspektion Neustadt an der Saale erkannt hatte, versuchte er der Streifenbesatzung unter anderem mit einem Überholmanöver an drei Fahrzeugen vorbei und durch anderes rücksichtsloses Fahrverhalten zu entkommen. Durch eine kurzzeitige Verfolgungsfahrt gelang es der Streifenbesatzung, den flüchtigen Autofahrer einzuholen und in Waldberg schließlich zu stoppen.

34-Jähriger setzt Flucht zu Fuß fort - Polizei fast ihn in einem Hühnerstall

Als ihm die weitere Flucht im Auto nicht mehr möglich war, sprang der 34-Jährige aus seinem Fahrzeug und ergriff weiter - dieses Mal zu Fuß - die Flucht. Ein ebenfalls im Wagen befindlicher Beifahrer ließ sich indes sitzend von den Beamten widerstandslos kontrollieren. Den 34-jährigen Mann konnten sie nach einer abermals kurzen Verfolgung zu Fuß in seinem zwischenzeitlichen Versteck in einem kleinen Hühnerstall in Waldberg aufgreifen.

Nachdem die Beamten den Mann festsetzten konnten, stellte sich schnell der Grund für sein Verhalten heraus: Er verfügte über keine gültige Fahrerlaubnis. Den 34-Jährigen erwartet nun unter anderem ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Weitere Verkehrsstraftaten und Verkehrsordnungswidrigkeiten sind noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann vorerst entlassen, seine Autoschlüssel wurden allerdings von den Beamten vor Ort sichergestellt.