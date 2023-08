Die Polizei erwischte einen 25-Jährigen unter Drogeneinfluss zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochfrüh (30. August 2023) bei einer ganzen Reihe an Straftaten. Nachdem er am Dienstagnachmittag festgenommen und wieder entlassen worden war, führte er seine Reihe von Diebstählen und Vandalismus noch in derselben Nacht im Landkreis Rhön-Grabfeld fort.

Eine Polizeistreife bemerkte den Mann zunächst in Ostheim ohne Helm auf einem Roller. Als sie ihn kontrollierten, stellten die Beamten fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Bei einem Alkoholtest ergab sich ein Wert von 0,92 Promille. Er gab außerdem an, am Tag zuvor Marihuana konsumiert zu haben.

Betrunken, unter Drogeneinfluss und randalierend: Junger Mann wird in Ostheim auffällig

Er wurde daraufhin aufs Polizeirevier gebracht. Auf dem Weg zum Fahrzeug griff er nach einer auf dem Boden stehenden Bierflasche und nahm einen Schluck. Wie erwartet fiel ein Drogentest bei dem Mann positiv auf THC aus. Er musste sich daher einem Bluttest unterziehen. Im Laufe der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Roller, mit dem der 25-Jährige erwischt wurde, gestohlen war. Auch einen Führerschein besaß der Mann nicht, wie die Polizeiinspektion Mellrichstadt berichtet.

Scheinbar hatte der 25-Jährige damit noch nicht genug, denn einige Stunden später wurde die Polizei erneut seinetwegen alarmiert. Gegen halb vier teilten Anwohner mit, dass jemand in Ostheim mehrere Blumenkübel umgestoßen und zerschlagen habe. In der Nähe eines Autohauses fanden die alarmierten Polizisten den 25-Jährigen, der bereits am Vortag aufgefallen war. Erneut war er stark alkoholisiert und stand unter dem Einfluss weiterer Betäubungsmittel.

Mit dabei hatte er ein Fahrrad, dass er angeblich von einem Freund geliehen hatte, eine Baustellenleuchte, sowie ein gestohlenes Kennzeichen. Um weitere Straftaten zu verhindern, wurde der Mann in eine Haftzelle der Polizei Bad Neustadt gebracht.

Auf seinem Weg durch die Stadt hatte er mehrere Blumenkübel, eine Nissenleuchte der Baustelle, mindestens ein geparktes Auto und einen Stuhl vor einer Dönerbude beschädigt. Nach seinem Streifzug erwartet den 25-Jährigen unter anderem eine Anzeige wegen Fahrens ohne Führerschein, Trunkenheit im Verkehr, Diebstahl eines Kraftfahrzeugs, Sachbeschädigung und weiterer Diebstähle.

Die Polizei bittet Anwohner, die weitere Schäden bemerken, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, sich unter der Telefonnummer 09776/8060 zu melden.

Vorschaubild: © #230226/colourbox.de