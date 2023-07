Zu einem merkwürdigen Vorfall ist es am frühen Sonntagabend (9. Juli 2023) in der Oberstreuer Straße in Mellrichstadt (Landkreis Rhön-Grabfeld) gekommen. Die Polizei hatte einen 59-Jährigen auf einer Parkbank bemerkt. Ungewöhnlich war an der Situation der Polizeiinspektion Mellrichstadt zufolge aber, dass der Mann umgeben von geborstenen Bierflaschen war.

Auf Nachfrage gab er an, dass er sich mit seinem Fahrrad auf den Heimweg machen wolle. Das Problem bei der Sache: Der 59-Jährige war sichtlich betrunken, meldet die Polizei. Das äußerste sich unter anderem an fehlendem Gleichgewichtssinn, verwaschener Aussprache und seiner unsicheren Gangart.

Betrunkener Radfahrer mit falschem Personalausweis im Kreis Rhön-Grabfeld unterwegs

Wegen der alkoholbedingten Ausfallerscheinungen wurde das Rad des Betroffenen diebstahl- und wegfahrsicher an einem Baum abgeschlossen und der Schlüssel gegen Bescheinigung sichergestellt. Im Rahmen des Gesprächs händigte der 59-Jähriger den Beamten zudem einen Personalausweis aus.

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich bei dem Dokument um eine sogenannte Totalfälschung handelte. Der selbstgebastelte Ausweis wurde ebenfalls sichergestellt. Der 59-Jährige wurde wegen Urkundenfälschung angezeigt.

Vorschaubild: © erge/pixabay.com (Symbolbild)