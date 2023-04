In der Nacht von Samstag (1. April 2023) auf Sonntag (2. April 2023), gegen 3.30 Uhr meldete sich ein 18-jähriger Mann bei der Polizeiinspektion Mellrichstadt und teilte mit, dass ein Mann am Bahnhof lautstark herumgrölen und randalieren würde.

Weiter berichtete er, dass der Mann bereits mehrere Fahrzeuge angegangen und dabei auch beschädigt haben könnte. Beim Eintreffen einer Streife vor Ort konnte diese einen 40-jährigen Mann und dessen Lebensgefährtin antreffen.

Polizei trifft auf betrunkenes und streitendes Paar - Mann begeht Sachbeschädigung

Beide waren stark alkoholisiert und führten unüberhörbare Diskussionen miteinander. Zur Entschärfung der Situation wurden die beiden Streithähne von den Beamten separiert und erhielten einen Platzverweis für den Bahnhofsbereich.

Allerdings konnten die Polizeibeamten in der Dunkelheit zunächst keine Sachbeschädigungen an den Autos vor Ort feststellen. In der Zwischenzeit hatte die Frau einen Bekannten benachrichtigt, der sie nach Hause bringen sollte. Anscheinend missfiel dies dem 40-jährigen Mann, weshalb er mit voller Wucht auf die Motorhaube des Bekannten schlug. Hierbei verursachte er ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Zur weiteren Sachverhaltsaufnahme und Abklärung brachten die Beamten den 40-Jährigen zur Dienststelle. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er dort einige Zeit später wieder entlassen.

Vorschaubild: © Christophe Gateau/dpa/Symbolbild