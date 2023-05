Sein dringendes Bedürfnis wurde einem Mann in Herschfeld zum Verhängnis. In der Nacht auf Mittwoch (31. Mai 2023) war der Mann um 3.05 Uhr auf dem Heimweg und wollte sich in der Nähe des Feuerwehrhauses erleichtern. Deshalb trat er an die Saale heran, teilte die Polizeiinspektion Bad Neustadt an der Saale mit.

Aufgrund seiner Alkoholisierung und den daraus resultierenden Gleichgewichtsproblemen kippte er noch vor dem Urinieren nach vorne und fiel kopfüber in die Saale. Da der Mann in der Folge komplett durchnässt war und eine Außentemperatur von 7 Grad herrschte, meldete er sich via Notruf bei der integrierten Leitstelle der Polizei. Aufgrund der Kälte hielt sich der Anrufer bis zum Eintreffen der Streife mit Liegestützen warm.

Betrunkener Mann fällt mit 2,4 Promille in die Saale

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,4 Promille. Aufgrund der Umstände wurde der Mann nach einer Belehrung nach Hause gebracht.

Vorschaubild: © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild