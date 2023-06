Am Samstagabend (10. Juni 2023) ist es in Bischofsheim im Kreis Rhön-Grabfeld zu einem folgenschweren Unfall gekommen, als ein rund sechs Tonnen schwerer Traktor mit Hänger, der mit Mist belanden war, in eine Hauswand krachte. Wie die Polizeiinspektion Neustadt an der Saale am Sonntag (11. Juni 2023) berichtet, befand sich der Traktor auf dem Weg von Himmeldunkberg in Richtung Bischofsheim.

Plötzlich versagte die Bremse des Anhängers und die Bremse des Traktors war nicht in der Lage, das gesamte Gespannt abzubremsen. Infolgedessen schob der Anhänger den Traktor weiter, sodass er nahezu mit voller Geschwindigkeit in eine Hauswand krachte. Der Aufprall verursachte erhebliche Schäden an der Fassade des Gebäudes. Die 90-jährige Bewohnerin des Hauses blieb glücklicherweise unverletzt.