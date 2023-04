Bad Neustadt: 11-Jähriger an Bushaltestelle geschlagen - Polizei bittet um Hinweise

Ein elfjähriger Realschüler wurde unter der Woche an der dortigen Bushaltestelle in Bad Neustadt immer wieder von drei ihm unbekannten Jungen im ähnlichen Alter beleidigt, wie die Polizeiinspektion Bad Neustadt mitteilt.

Als am Freitag (31. März 2023) gegen 13.25 Uhr ein Streitgespräch eskalierte, sei der Elfjährige von einem der Täter in den Schwitzkasten genommen und mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden. Die beiden anderen hätten dabei in unmittelbarer Nähe und den Jungen eingeschüchtert, heißt es.

Nachdem die Personalien der drei Jugendlichen unbekannt seien, bittet die Polizei Bad Neustadt jetzt um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der 09771 /60 60 zu melden.