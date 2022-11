Ein 62-jähriger Motorradfahrer fuhr am Freitagmorgen auf ein vorausfahrendes Auto auf, dessen Fahrer von der B279 in Richtung Unterweißenbrunn abbiegen wollte. Hierbei erlitt der Motorradfahrer schwere Verletzungen und wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Weiter entstand insgesamt ein Sachschaden von etwa 3000 Euro. Die FFW Oberweißenbrunn war mit einem halben Dutzend Hilfskräften im Einsatz eingebunden.

Vorschaubild: © Christel SAGNIEZ/Pixabay (Symbolbild)