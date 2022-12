Am Donnerstagmorgen (8. Dezember 2022) erhielt eine Dame aus dem Landkreis Rhön-Grabfeld einen Anruf, in welchem ihr ein vermeintlicher Gewinn von fast 40.000 Euro versprochen wurde. Wie die Polizeiinspektion Bad Neustadt berichtet, sollten die Lieferkosten für den Gewinn allerdings 900 Euro, zahlbar über eine sogenannte "Google-Play" Karte, betragen.

Die Dame erwarb daher solche Karten und so konnten die Betrüger an die entsprechenden Codes gelangen. Doch sie waren noch nicht zufrieden.

Täter gaukeln Frau Gewinn vor - und gehen nach erstem Erfolg zweiten Schritt

Da zunächst erfolgreich, erklärten die Täter der Damen nun, der Gewinn wäre noch höher, fast 94.000 Euro, allerdings würden die Lieferkosten ebenfalls steigen. Hier wurde die Geschädigte stutzig und wandte sich an die Polizei. So wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Betrugs eröffnet.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhand erneut vor Gewinnversprechen, sei es per E-Mail oder meist per Telefon. Seriöse Unternehmen, wie die staatlichen Lotterien, werden keine Vorabkosten für Gewinne gelten machen. Betroffene sollen diesem Fall die Kommunikation beenden beziehungsweise auflegen und sich an ihre örtliche Polizeidienststelle wenden.

