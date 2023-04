Bad Königshofen vor 1 Stunde

Unfall

Fahrerin (26) übersieht Auto und baut Unfall - Totalschaden an zwei Fahrzeugen

Glück im Unglück: Bei einem Verkehrsunfall in Bad Königshofen am Montagnachmittag entstand an zwei Autos ein wirtschaftlicher Totalschaden. Verletzt wurde jedoch niemand.