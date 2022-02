Bad Königshofen: Corona-Proteste beunruhigen Senioren

In Bad Königshofen (Landkreis Rhön-Grabfeld) finden an Freitagen regelmäßig Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen statt. Diese haben lange direkt am Pflegeheim "Juliusspital" vorbeigeführt - bis Heimleiter Florian Meder einschreiten musste. Der Grund: Die Proteste hätten die Bewohner und Bewohnerinnen des Heims "aufgeschreckt".

Corona-Proteste in Bad Königshofen erinnern demente Heimbewohner an Krieg

"Im Pflegeheim haben wir immer mehr Demente", erzählt Meder gegenüber inFranken.de. Dass regelmäßig Corona-Proteste vor dem Haus stattfänden, könne man den älteren Menschen, "die das nicht einordnen können, nur schwer erklären", sagt der Heimleiter. Insbesondere in der "sehr engen Gasse" vor der Einrichtung habe es immer "sehr geschallt".

Dies habe Bewohner und Bewohnerinnen in Sorge versetzt. "Mitarbeiter haben mir berichtet, dass gerade in der finsteren Jahreszeit Trommeln, Rasseln und lautes Geschrei aufgeschreckt haben, Angst ist da ein großer Faktor", so Meder.

Dies habe auch "biografischen Hintergrund, teilweise fühlt sich der ein oder andere aufgrund der Demenz sicherlich an frühere Zeiten erinnert", sagt Meder mit Verweis auf Kriegserfahrungen der Bewohner.

Demo-Route geändert: Proteste in Bad Königshofen nicht mehr "durch das kleine Nadelöhr"

Um die Stimmung zu beruhigen, habe sich Meder dann erst mit dem Landratsamt und schließlich mit der Polizei in Verbindung gesetzt. "Der Herr Jahresdörfer, der Hauptkommissar ist, hat dann den Veranstalter kontaktiert."

Meders Wunsch sei gewesen, "dass die Demonstranten vom Marktplatz ein, zwei Straßen vorher abbiegen". Bereits am vergangenen Freitag sei die Demo-Route dann geändert worden, "es war alles gar kein Problem und ging sehr schnell". Nun liefen die Proteste "trotzdem noch bei uns in der Richtung, aber nicht mehr durch das kleine Nadelöhr, sondern hintenrum", erklärt Meder.

Er habe nichts gegen die Corona-Demonstrationen an sich, so der Heimleiter in Bad Königshofen. "Es ist aber schon für die Bewohner schwer zu verstehen, dass vor der Tür Leute Mann an Mann laufen, während sie selbst immer noch eingeschränkt sind, auch was Besuche angeht".