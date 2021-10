Ein rücksichtsloser 45-jähriger Autofahrer hat am Mittwoch (13. Oktober 2021) gegen 11.45 Uhr auf der B279 mehrere Menschen durch seine Fahrweise gefährdet. Der Mann war aus Richtung Fulda kommend in Richtung Bad Neustadt unterwegs. Er missachtete in mehreren Baustellen rote Ampeln, sodass es mehrfach beinahe zu Frontalzusammenstößen mit entgegenkommenden Fahrzeugen kam.

Damit aber nicht genug. Kurz vor Bad Neustadt versuchte er, trotz Gegenverkehr, einen Lkw zu überholen. Hier konnte nur ein Zusammenstoß verhindert werden, weil der Fahrer im Gegenverkehr eine Vollbremsung einlegte.

Rücksichtsloser Autofahrer gefährdet mehrere Menschen im Straßenverkehr

Beamte der Polizeiinspektion Bad Neustadt konnten den 45-Jährigen kurz nach dem rasanten Überholmanöver anhalten und einer Kontrolle unterziehen. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann, neben seinem gefährdenden Fahrstil, illegaler Weise einer gewerblichen Tätigkeit nachging.

Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen. Wer von dem Mann gefährdet wurde, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09771/606-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.