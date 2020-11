Wenn die Tage bis Weihnachten gezählt werden, Tag für Tag ein Türchen im Adventskalender geöffnet wird, ist für die Jüngsten ein Besuch in der Weihnachtsstadt Nürnberg eigentlich ein einmaliges Erlebnis. Doch im Corona-Jahr ist alles anders - auch die Kinderweihnacht, die beliebte Parallelveranstaltung zum Christkindlesmarkt, fällt aufgrund der Pandemie aus.

Geplant war, dass die Kinderweihnacht vom 27. November bis zum 24. Dezember 2020 stattfindet. Auf Nachfrage von inFranken.de wurde die Nürnberger Kinderweihnacht für abgesagt erklärt. Die Veranstalter bedauern die Entscheidung sehr. Man ist allerdings überzeugt, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Die allgemeine Lage um die Corona-Pandemie ließe keine andere Möglichkeit offen. Die Absage der Kinderweihnacht ist keine Überraschung, nachdem die Stadt in der vergangenen Woche bekannt gegeben hatte, dass es in diesem Jahr keinen Christkindlesmarkt geben wird.

Nürnberger Kinderweihnacht 2020 abgesagt: Nostalgie-Karussell und Dampfeisenbahn stehen still

Schon seit 1999 begeisterte die Nürnberger Kinderweihnacht mit Nostalgie-Karussel, Dampfeisenbahn und bunten Leckereien. Direkt neben dem Christkindlesmarkt, auf dem Hans-Sachs-Platz, erfreute das bunte Treiben an weihnachtlichen Aktionen vor allem Familien mit Kindern: Spielen, Backen, Basteln – auf der Kinderweihnacht war für Jeden was dabei.

In der Kerzenzieherei der Firma Mallmann hatten die Kinder die Möglichkeit, Kerzen in allen möglichen Farben einzufärben - der Fantasie sind hierbei keine Grenzen gesetzt. Auch in der Backstube ging es rund. Kleine Weihnachtsbäcker stachen hier Sternschnuppen, Teddybären oder Herzen aus Honigkuchenteig aus und verschönern sie mit bunten Streuseln, Mandeln, Nüssen und Kokosflocken. Die leckeren Kreationen landeten danach in den Taschen der Kinder.

Immer mehr Weihnachtsmärkte in Franken wurden bereits abgesagt, andere sollen unter strengen Auflagen über die Bühne gehen. Eine Übersicht, welche Märkte bisher abgesagt sind und welche unter besonderen Bedingungen stattfinden, finden Sie hier.