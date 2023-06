Waffenverbot am Hauptbahnhof Nürnberg: verstärkte Polizei-Kontrollen am Wochenende

Die Bundespolizeiinspektion Nürnberg überwacht im Rahmen von verstärkten Kontrollmaßnahmen vom 30. Juni bis 3. Juli 2023 die Einhaltung der Allgemeinverfügung am Hauptbahnhof Nürnberg. Zuwiderhandlungen gegen das Mitführverbot von gefährlichen Gegenständen können laut einer Pressemitteilung unter anderem mit einem Zwangsgeld geahndet werden.

Am kommenden Wochenende von jeweils 20:00 Uhr bis 06:00 Uhr des Folgetages ist es verboten gefährliche Gegenstände am Hauptbahnhof Nürnberg mitzuführen. Das Verbot endet am Montagmorgen, 3. Juli 2023 um 06:00 Uhr.

Einsatzkräfte der Bundespolizei überwachen die Einhaltung des Verbotes durch stichprobenartige Kontrollen. Schusswaffen, Schreckschusswaffen, gefährliche Werkzeuge, Hieb-, Stoß- und Stichwaffen sowie Messer aller Art dürfen in den Zeiträumen nicht mitgeführt werden.

Weitere Bestimmungen der Allgemeinverfügung, sowie Ausnahmen vom Verbot, können auf der Homepage der Bundespolizei (https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/01Meldungen/Nohomepage/2023/230615_agv_bpold_m.html)

eingesehen werden. Zudem hängen im gesamten Bahnhof Informationsplakate.