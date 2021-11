Am Dienstagabend (9. November 2021) muss die A9 bei Nürnberg gesperrt werden. Grund dafür ist der Umbau der Verkehrsführung in der Baustelle zwischen den Autobahnkreuzen Nürnberg und Nürnberg-Ost. Das teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit.

Die Vollsperrung gilt nur für die Autobahn in Fahrtrichtung München. Ab etwa 19 Uhr bis voraussichtlich 5 Uhr am Mittwoch (10. November 2021) ist die Strecke nicht befahrbar. Im Rahmen der nächtlichen Vollsperrung sind außerdem die Anschlussstelle Nürnberg-Fischbach in Fahrtrichtung München sowie die Kreisfahrt von der A6 aus Amberg kommend und in Richtung A9 München fahrend gesperrt. Die Fahrtrichtung Berlin ist nicht betroffen.

Umleitungsempfehlungen werden eingerichtet. Dennoch sollten betroffenen Verkehrsteilnehmer im Baustellenbereich mit erhöhter Vorsicht fahren.