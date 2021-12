In Nürnberg mussten Feuerwehr und Polizei am Donnerstagnachmittag (16. Dezember 2021) zu einem Großeinsatz ausrücken. In einem Industriegebiet im Stadtteil Altenfurt stand die Lagerhalle einer Papierfabrik in Vollbrand, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilte.

Gegen 14 Uhr wurden rund 70 Einsatzkräfte der Nürnberger Feuerwehr alarmiert. Da die Rauchsäule bereits von weitem sichtbar war, wurden Rettungsdienst und Polizei zur Unterstützung einbezogen. In dem Industriebetrieb, der Spezialpapier herstellt, war in einer Großfilteranlage Feuer ausgebrochen. Die Flammen griffen schnell auf den gesamten Teil des Gebäudes, eine etwa 30 Meter lange Industriehalle, über.

Lagerhalle in Nürnberg brennt: Löscharbeiten gestalten sich schwierig

Mithilfe von sechs Löschrohren und zwei Drehleiterfahrzeugen konnte die Feuerwehr den Brand in rund einer Stunde löschen. So konnte verhindert werden, dass die Flammen auf eine benachbarte Produktionshalle übergriffen. Die Nachlöscharbeiten waren jedoch schwierig, wie die städtische Feuerwehr berichtet, da großflächig Teile der Fassade entfernt werden mussten. An mehreren Stellen des Gebäudes mussten zudem Zugänge gelegt werden, um das Innere der Anlage mit Schaum zu fluten. Dies zog sich bis etwa 20 Uhr hin. Im Laufe der Nacht fanden noch weitere Brandkontrollen statt.

Neben den Einsatzkräften der Feuerwachen 5, 4 und 1 kamen die Freiwilligen Feuerwehren Fischbach, Altenfurt, Worzeldorf, Moorenbrunn Gartenstadt und Neunhof zum Einsatz. Insgesamt wurden 24 Atemschutzgeräte benötigt.

Ein Mitarbeiter des Betriebs wurde beim Brand leicht verletzt. Da lediglich Papier und Zellstoff Feuer fingen, sei aber kein Gesundheitsrisiko durch Brandrauch für Anwohner entstanden, beruhigt die Feuerwehr. Die genaue Brandursache sowie die Höhe des Sachschadens stehen noch nicht fest. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Polizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen.