Tierheim Hersbruck kümmert sich um Hund Otis

kümmert sich um "Schweren Herzens" abgegeben - Besitzer können ihn nicht mehr versorgen

- Besitzer können ihn nicht mehr versorgen Otis hat starken Bewachungsdrang und braucht Bezugspersonen

und braucht "Zaun höher als ein Meter": Was neue Besitzer beachten sollten

Hund Otis lebt seit vier Monaten im Tierheim Hersbruck und "wartet sehnsüchtig auf ein neues Zuhause", wie die Tierpfleger*innen erklären. "Er hängt sich aktuell ziemlich nah an mich", beobachte die stellvertretende Tierheimleitung Ronja Seidl.

Tierheim Hersbruck sucht Familie für Hund Otis mit großem Bewachungsdrang

"Die Besitzer haben ihn aus gesundheitlichen Gründen schweren Herzens abgegeben", erklärt Seidl im Gespräch mit inFranken.de. Damit verbunden sei Zeitmangel, wodurch sie Otis' Bedürfnissen nicht mehr hätten gerecht werden können. Der 3-jährige Shar-Pei-Mischling sei schon durch seine Rasse seiner Familie gegenüber sehr loyal und menschenbezogen. "Das merkt man auch beim Gassi-Gehen. Er ignoriert jeden anderen Menschen. Er hat kein Problem mit Fahrradfahrern oder Joggern."

Sein Revier im Tierheim bewache er gut. "So lange ihn Menschen, die ihm noch fremd sind, in Ruhe lassen, ist er entspannt und lässt ihnen ihren Freiraum. Wenn Frauchen oder Herrchen da sind, ist er okay mit Fremden. Er möchte nur nicht bedrängt werden und warnt dann vor. Falls jemand an uns ran will, schaut er schon aufmerksam." Für gewöhnlich brauche er ein paar Begegnungen, bis er eine enge Beziehung zum Menschen aufgebaut habe, wie es auch bei einer Gassi-Geherin der Fall sei.

Die neuen Besitzer könnten sich in jedem Fall darauf einstellen, dass Otis ihr Heim bewache. Da er eine unsichere Persönlichkeit habe, solle er jedoch spüren, dass er nicht die volle Verantwortung für fremde Menschen trage. Man solle ihn loben und ihm dann klarmachen, dass Herrchen oder Frauchen jetzt den Menschen "übernehme".

"Er ist schon sehr sportlich" - Otis braucht Aufgaben

Seidl gibt einen weiteren wichtigen Hinweis: "Ein Garten wäre schön, aber der Zaun sollte höher als ein Meter sein. Er ist schon sehr sportlich." Dadurch habe er auch ein großes Bedürfnis nach Aufgaben. Seidl nennt als Beispiel Rallye Obedience, eine Kombination aus Parcours und Gehorsamkeitsübungen. Auch Nasenspiele, bei denen Otis unter anderem Futter suchen könne, könne sich die Tierschützerin vorstellen.

Wenn Menschen ihr Interesse an Otis bekunden, besuchten die Tierpfleger*innen seine potenzielle neue Umgebung einige Male gemeinsam. "Damit er seine Sicherheit hat." Im besten Fall habe der Hund dann mit etwas Zeit in anfangs fremden Menschen seine neue Familie gefunden. Kinder und Katzen sollten nicht in seinem neuen Zuhause leben, fügt das Tierheim Hersbruck hinzu. Bei anderen Hunden entscheide die Sympathie.