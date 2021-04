Die Stadt Nürnberg öffnet ein weiteres Schnelltestzentrum, das Testungen auf eine Infektion mit dem Corona-Virus anbietet. Es befindet sich im Stadtteil Langwasser beim Franken-Center in einer ContainerAnlage am U-/Busbahnhof Langwasser Mitte, Zugang über Oppelner Straße. Geöffnet ist es ab Mittwoch, 28. April 2021, von Montag bis Samstag von 10 bis 18 Uhr. Auch hier kann man sich kostenlos testen lassen.

Terminreservierungen können telefonisch oder online vorgenommen werden. Online-Anmeldungen für die einzelnen Schnelltestzentren sind möglich unter http://coronatest.nuernberg.de/. Wer keine Möglichkeit zur Online-Buchung hat, kann sich an die zentrale Termin-Hotline unter 09 11 / 53 01-2 10 wenden. Sie ist besetzt von Montag bis Freitag von

9 bis 17 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 bis 16 Uhr.

Weitere Schnellteststationen unterhält die Stadt im Rot-Kreuz-Saal, Nunnenbeckstraße 47, in der IHK, Haus der Wirtschaft, Eingang Waaggasse, im City Point, Breite Gasse 5, im Nachbarschaftshaus Gostenhof, Adam-Klein-Straße 6, und in Röthenbach b. Schweinau, Containeranlage auf dem Parkplatz von Siemens Logistics GmbH, Colmberger Straße 2.

In dem von Ecocare betriebenen Testzentrum am Airport Nürnberg, Flughafenstraße 100, Parkplatz P7, werden Schnelltests und PCR-Tests angeboten. Alle städtischen Schnelltestzentren bieten kostenlose Tests an und können auch ohne Anmeldung in Anspruch genommen werden, dann muss allerdings mit längeren Wartezeiten gerechnet werden. Der Zutritt ist nur ohne Symptome und mit FFP 2-Maske möglich, Personen mit Terminreservierung müssen sich ausweisen (Personalausweis/Pass, QR- Code der Reservierung). Die Abstriche werden im vorderen Nasenbereich vorgenommen. An allen städtischen Schnelltestzentren wird das Testergebnis über einen individuell zugewiesenen QR-Code nach 15 bis 20 Minuten digital übermittelt. Wer warten möchte, kann sich das Ergebnis in Papierform aushändigen lassen.

Tests in privaten Schnelltestzentren

Im Auftrag der Stadt Nürnberg und nach Prüfung durch das Gesundheitsamt bieten seit 20. April auch zwei private Zentren kostenlose Schnelltests an: mit Voranmeldung das Synlab MVZ Nürnberg, Fürther Straße 212, geöffnet Montag bis Freitag von 7 bis 10 Uhr und von 16 bis 19 Uhr, Samstag von 8 bis 12 Uhr. Eine Terminreservierung ist nötig und erfolgt bevorzugt online über https://www.synlab.de/lab/nuernberg oder telefonisch unter der Rufnummer 09 11 / 9 39 70 60; ohne Voranmeldung die Med3Group Stationäre Teststation (Gelände Obi Baumarkt), Regensburger Straße 250, geöffnet von Montag bis Samstag von 8 bis 14 Uhr sowie von 14.30 bis 19 Uhr.

Eine Übersicht über im Stadtgebiet verteilte Apotheken, die ebenfalls Schnelltestungen anbieten – aktuell sind es 31 –, stehen im Internet unter www.nuernberg.de/internet/stadtportal/schnelltests_apotheken.html. Auch viele niedergelassene Ärzte bieten Tests an.

Eine stets aktualisierte Übersicht über alle städtischen CoronaTestangebote findet sich im Internet unter

www.nuernberg.de/internet/stadtportal/corona_test.html.