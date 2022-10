Redaktioneller Hinweis: Busfahrer (bei den Rettungskräften am Boden) bitte Pixeln!Zu einem schweren Unfall kam es am Donnerstag (27.10.2022) auf der B2 am Leipziger Platz in Nürnberg. Laut ersten Informationen kam es dort zum Zusammenstoß zwischen einem Bus und einem Fußgänger. Weitere Hintergründe sind bislang noch unklar. Die Einsatzkräfte sind vor Ort. Foto: NEWS5 / Grundmann Weitere Informationen... https://www.news5.de/news/news/read/25290 Foto: NEWS5 / Grundmann (NEWS5)

+3 Bilder