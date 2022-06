Am Abend des 17.06.22 ereignete sich auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Weigenhofen und Ottensoos (Kreis Nürnberger Land) ein schwerer Motorradunfall. Das berichtet die Polizeiinspektion Lauf an der Pegnitz.

Ein 17-jähriger Motorradfahrer fuhr gemeinsam mit seinem 16-jährigen Sozius von Weigenhofen "Im See" kommend in Richtung Ottensoos. Auf halber Strecke missachtete der 17-jährige Fahrer an der Abzweigung "Kohlschlag" die Vorfahrt eines von rechts kommenden Pkw und kollidierte mit diesem.

Die beiden Jugendlichen stürzten und verletzten sich dabei schwer. Laut Polizeiangaben besteht jedoch keine Lebensgefahr. Sie wurden mit dem Rettungsdienst in das Klinikum Nürnberg-Süd eingeliefert.

Die Fahrerin des Pkw blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 6000 Euro.

Vorschaubild: © Christel SAGNIEZ/Pixabay (Symbolbild)