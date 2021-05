Wer sich auf Covid-19 testen lassen will, hat dazu in Schwabach nun gegenüber der BayWa-Tankstelle in der Angerstraße eine weitere Möglichkeit. Der private Betreiber Party Rent Nürnberg GmbH hat dort ein Schnelltestzentrum aufgebaut, in dem sich täglich 360 Menschen einem Schnelltest in Form eines Nasen- oder Rachenabstrichs testen lassen können. Die Anmeldung und das Versenden des Testzertifikats laufen dabei komplett digital ab. Das teilt die Stadt Schwabach mit.

Oberbürgermeister Peter Reiß stattete dem Team am Eröffnungstag einen Besuch ab und dankte den Verantwortlichen, Jens Röder und Alexander Kursawe, für den schnellen Aufbau der Station. Diese ist von Montag bis Freitag, jeweils von 8 bis 17 Uhr geöffnet, bietet aber auch so genannte Zeitslots für Firmen oder Sportvereine an. Eine Terminbuchung ist unter www.corona-schnelltest.center möglich.