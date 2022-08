Am Montagmorgen (29. August) kam es, um 8.05 Uhr, in der Limbacher Straße in Schwabach zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Hierbei ist ein 53-jähriger Schwabach mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen eine Grundstücksmauer und einen Baum gestoßen, wie die Polizei Schwabach mitteilte.

Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen von Ersthelfern, Polizeibeamten und Rettungsdienst verstarb der Fahrer an der Unfallstelle. Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben oder relevante Angaben zur Fahrweise des Mannes machen können, werden gebeten, sich mit der hiesigen Polizeidienststelle in Schwabach unter 09122/927-0 in Verbindung zu setzen.

