Schwabach vor 11 Minuten

Bebauungsplan

Entwicklung des Quartiers am Zöllnertor: Investoren-Familien planen multifunktionale Nutzung

Die Entwicklung des Quartiers am Zöllnertor in Schwabach liegt nun in Familienhand, denn ein Schwabacher Investorenteam - bestehend aus drei Familien - hat sich dieser Aufgabe angenommen.