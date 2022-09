Dietersdorf vor 1 Stunde

Verkehrsunfall

Bei Wendemanöver übersehen - Fahrradfahrer (48) schwer verletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Montagmorgen in Dietersdorf bei Schwabach gekommen. Zwei Beteiligte mussten mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.