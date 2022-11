Rückersdorf: Heimatmuseum wurde aufgelöst - Versteigerung der Ausstellungsstücke

wurde aufgelöst - Verkauf des Tucherschlosses : " Exponate müssen ein neues Zuhause finden"

: " müssen ein neues Zuhause finden" Ganze Rauminhalte versteigert: Bürgermeister fasst möglichen Flohmarkt-Verkauf für übrige Gegenstände ins Auge

Im Zuge des Verkaufs des Tucherschlosses in Rückersdorf bei Nürnberg ist auch das Heimatmuseum aufgelöst worden. Es fand bereits eine Versteigerung übriger Exponate statt, doch auch ein Flohmarkt sei noch angedacht, erläutert Bürgermeister Johannes Ballas (CSU) im Gespräch mit inFranken.de.

Heimatmuseum in Rückersdorf aufgelöst - "Exponate müssen ein neues Zuhause finden"

Vor mehreren Jahrzehnten hätten die Museumsfreunde begonnen, Gegenstände zu sammeln, die spezifisch mit Rückersdorf in Zusammenhang gebracht werden können, berichtet Ballas. Daraufhin hätten sie angefragt, ob sie die gesammelten Stücke im damals bereits baufälligen Tucherschloss unterstellen könnten. "Es war nie das Thema 'Wir machen ein Museum', es war eher ein Zusammentragen von Rückersdorf-typischen Exponaten", erklärt der Bürgermeister. Nun sei das Tucherschloss, in dem sich das Heimatmuseum befand, verkauft worden: "Wir haben das Anwesen veräußert, es wird saniert und einer neuen Nutzung zugeführt".

Darüber gäbe es keine Museumsfreunde mehr, die sich um die Museumsstücke kümmern könnten: "Die Exponate müssen ein neues Zuhause finden", so Ballas. "Einige Exponate, insbesondere die mit direktem Bezug zu Rückersdorf (Geflügelhof Neuner, Bäckerei Fick, Schule, Gaststätten …) sowie die Sarner Trachten" habe die Gemeinde einbehalten, um sie in einer Ausstellung der Öffentlichkeit weiterhin zugänglich zu machen, berichtet die Gemeinde Rückersdorf. Die Trachten werden im Foyerbereich des Rathauses in einer neuen Vitrine ausgestellt, der Rest solle in einem "Gebäude im Ortskern" Platz finden. Um welches Gebäude es sich dabei handelt, will der Bürgermeister noch nicht verraten.

In den letzten Monaten seien etliche Exponate an Spender und Nachfahren der Besitzer zurückgegeben oder an andere Museen (unter anderem die Altstadtfreunde Nürnberg, das Museum/22/20/18/Kühnerts Gasse, die Naturhistorische Gesellschaft Nürnberg e.V. und das Industriemuseum Lauf) übergeben worden. Die restlichen Gegenstände wurden am 4. November 2022 in einer Online-Auktion zum Verkauf angeboten.

Flohmarkt-Verkauf für den "Teil, der übrig bleibt"

"Viele handwerkliche Dinge, landwirtschaftliche Dinge, Schmetterlinge, Insekten, ausgestopfte Tiere", wurden laut Ballas versteigert. Zudem seien auch ganze Rauminhalte offeriert worden. Am Montag (14. November 2022) sollen die erfolgreichen Bieter ihre ersteigerten Stücke abholen. Wahrscheinlich werden die Interessenten nicht alles aus den Räumen mitnehmen, vermutet der Bürgermeister. "Der Teil, der übrig bleibt", solle dann auf einem Flohmarkt angeboten werden.

Auf die Frage, wie viel Geld durch die Versteigerung des Inventars des Heimatmuseums in Rückersdorf eingenommen wurde, antwortet Ballas: "Es hätte besser sein können. Das liegt aber auch daran, dass einige wertige Dinge nicht versteigert wurden." Um den geplanten Erlös zu erreichen, sollen diese ebenfalls noch auf anderem Wege verkauft werden. Auf der Seite des Auktionshauses ist erkennbar, dass eine Druckmaschine, eine Maschine für Lebensmittel und eine Korndrehmaschine keinen Zuschlag erhalten hat.