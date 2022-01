"Um den Bürger*innen den Zugang zur Corona-Impfung zu erleichtern", startet das Impfzentrum Röthenbach nun verschiedene Aktionstage. Wie das Landratsamt Nürnberger Land erklärt, gehören dazu Spätschichten, freie Impfstoffwahl und Impftage ohne Termin.

Dieses Wochenende bieten die Malteser allen Impfwilligen die Aktion „Freie Impfstoffwahl“. Das bedeute, dass alle, die älter als 30 Jahre sind, am Samstag und Sonntag im Impfzentrum Röthenbach frei zwischen den Vakzinen Biontech und Moderna wählen könnten. Für Impfungen an diesem Wochenende seien dennoch Termine nötig. Unter impfzentren.bayern sind aktuell sehr kurzfristig Termine buchbar.

In der kommenden Woche böten die Malteser dann „Impfen ohne Termin“ an. Von Dienstag bis Freitag könnten Impfwillige ohne Termin vorbeikommen und sich ihre Erst-, Zweit- oder Auffrischimpfung abholen. Die freie Impfstoffwahl werde dann jedoch nicht mehr möglich sein. An diesen Tagen könne es außerdem zu längeren Wartezeiten kommen.

In den nächsten Wochen werde es im Impfzentrum Röthenbach außerdem Spätschichten geben. Dadurch sollen auch die Bürger*innen eine Möglichkeit zur Impfung bekommen, die es zu den bisherigen Öffnungszeiten des Impfzentrums nicht nach Röthenbach geschafft haben. Gerade für Berufstätige böten die Malteser deshalb am 9., 14., 21. und 28. Januar von 16.00 bis 21.00 Uhr zahlreiche Impftermine an.

Wichtig sei bei allen Impfungen nach wie vor, dass "Impfwillige selbstständig auf die Einhaltung des korrekten Abstands zur vorherigen Impfung achten. Für die Drittimpfung müssen mindestens drei Monate Abstand zur letzten Impfung eingehalten werden. Personen, die vor Ablauf dieser Zeiten zur Drittimpfung erscheinen, können leider nicht geimpft werden."