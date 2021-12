Das Impfzentrum in Röthenbach bietet am 2. und am 9. Januar weitere Kinderimpftage an, teilt das Landratsamt Nürnberger Land mit. Eltern, die ihre Kinder gegen das Coronavirus impfen lassen möchten, bekommen für diesen Tag einen Termin unter der Telefonnummer 0221 98229703.

Die Ständige Impfkommission empfiehlt die Impfung gegen das Coronavirus fünf- bis elfjährigen Kindern mit Vorerkrankungen und Kindern, in deren Umfeld sich Personen mit hohem Risiko für einen schweren Verlauf einer Coronainfektion befinden. Für gesunde Kinder in diesem Alter gibt es derzeit keine generelle Impfempfehlung, weil sie nach den bisherigen Erkenntnissen ein nur geringes Risiko für eine schwere Erkrankung haben.

Zudem ist die Datenlage zu Kinderimpfungen und eventuellen Nebenwirkungen noch nicht sehr umfangreich, da weltweit noch nicht sehr viele Kinder geimpft wurden. Aber da der Impfstoff von Biontech für Kinder dieser Altersgruppe freigegeben ist, ist eine Impfung auf den ausdrücklichen Wunsch der Sorgeberechtigten und der Kinder auch bei gesunden Fünf- bis Elfjährigen möglich.

Wenn Eltern unsicher sind, ob es ratsam ist, ihr Kind impfen zu lassen, sollten sie mit ihrem Kinderarzt oder ihrer Kinderärztin sprechen. Termine für die Kinder gibt es telefonisch unter der Nummer 0221 98229703. Es können Termine zwischen 8.00 Uhr und 15.30 Uhr ausgemacht werden.

Es ist möglich, für Geschwisterkinder mehrere Termine auf einmal zu buchen, die zeitlich nah beieinander liegen. Die Kinder erhalten den Kinderimpfstoff der Firma Biontech. Es sind zwei Impfungen im Abstand von drei bis sechs Wochen vorgesehen. Zu dem Termin sollten die Eltern bzw. Sorgeberechtigten den Impfpass und ein Ausweisdokument (Kinderausweis, Reisepass, etc.) der Kinder mitbringen.