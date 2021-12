Die vom Bayerischen Roten Kreuz betriebene Außenstelle in Altdorf öffnet ab kommenden Montag täglich von 9.00 bis 16.30 Uhr, außer mittwochs, hier von 12.00 bis 19.30 Uhr. So können 2800 Impfungen pro Woche stattfinden, teilt das Landratsamt Nürnberger Land mit. Schließtage sind die Weihnachtsfeiertage, also der 24., 25. und 26. Dezember, sowie der 31. Dezember und der 1. Januar.

Am 6. Januar ist die Außenstelle Altdorf ebenfalls geöffnet. Markus Deyhle, Kreisgeschäftsführer des BRK im Nürnberger Land, dankt "den vielen, vielen Bewerberinnen und Bewerbern, die dem Aufruf zur Unterstützung gefolgt sind. Es ist das Personal, das diese Öffnungszeiten möglich macht." Das BRK dankt auch den Vereinen, die zugunsten des Impfzentrums auf die Nutzung der Halle in Altdorf verzichten.

Das Impfzentrum in Röthenbach halten die Malteser auch über den ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag mit jeweils zwei Impfstraßen in Betrieb, nur an Heiligabend ist es geschlossen. Faktisch ist es durch die vielen Sonderöffnungen in der letzten Zeit, beispielsweise für Kinder und Senior*innen, damit knapp einen Monat durchgehend geöffnet. Auch hier ist diese Sonderöffnung dem engagierten und aufopferungsvollen Personal zu verdanken, wie Verwaltungsleiter Michael Kleider betont.

Bestseller: Corona-Selbsttests bei Amazon ansehen

Landrat Armin Kroder sagt: "Das Impfangebot im Nürnberger Land wird stetig größer. Mein großer Dank an alle, die daran einen Anteil haben, die unermüdlich organisieren, dokumentieren, aufklären und impfen, und das sogar über die Feiertage!"

Impfungen sind nach wie vor nur mit Termin möglich, die Terminvereinbarung findet online unter impfzentren.bayern statt, bei Problemen kann man sich unter der Telefonnummer 0221 98229703 an das Callcenter der Malteser wenden. In den drei Impfstandorten im Landkreis, Röthenbach, Altdorf und Hersbruck, werden Erst-, Zweit- und Drittimpfungen gegeben – Drittimpfungen gibt es, gemäß der Stiko-Empfehlung, allerdings nur für Volljährige und erst ab einem Abstand von mindestens fünf Monaten zur Zweitimpfung.

Es ist nach wie vor nicht möglich, sich den Impfstoff selbst auszusuchen, und zum Termin müssen Personalausweis, Impfpass und die Unterlagen der vorherigen Impfungen mitgebracht werden. Interessierte sollten unbedingt die Informationen auf der Website des Landratsamts unter landkreis.nuernberger-land.de beachten.