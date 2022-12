Raum Nürnberg: Derzeit kurzfristige Zugausfälle aufgrund eines Notarzteinsatzes - das ist bekannt

Auf der Zugstrecke Nürnberg Hauptbahnhof - Regensburg Hauptbahnhof kommt es derzeit (Stand: 16.56 Uhr) zu Beeinträchtigungen. Grund dafür ist ein Notarzteinsatz im Raum Ochenbruck, wie die Deutsche Bahn am Dienstag (06. Dezember 2022) mitteilt.

Auf Nachfrage von inFranken.de beim Polizeipräsidium Mittelfranken heißt es, dass nach ersten Informationen eine Person von einem Zug erfasst worden sein soll. Der betroffene Streckenabschnitt ist deshalb komplett gesperrt.

Person wohl von Zug erfasst: Zugausfälle im Raum Nürnberg am Dienstagabend

Die Züge aus Richtung Nürnberg Hauptbahnhof wenden vorzeitig in Feucht. Aus Richtung Regensburg Hauptbahnhof wenden die Züge vorzeitig in Postbauer-Heng. Es muss mit Zugausfällen gerechnet werden. Die Bahn arbeitet an der Einrichtung eines Ersatzverkehres.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.