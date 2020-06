"Das bedeutet, dass wir Kinder wirklich innerhalb weniger Stunden aus einer Notsituation herausholen", erklärt Hofmann. "Anschließend prüfen wir, ob eine dauerhafte Unterbringung in einer Pflegefamilie nötig ist. Ist dies der Fall, suchen wir nach Familien, in denen diese Kinder dauerhaft unterkommen können." Fatal ist hierbei allerdings, dass sämtliche Bereitschaftspflegeplätze seit Monaten belegt sind. Ungefähr 25 Kinder - größtenteils Jungen im Alter zwischen null und sechs Jahren - warten derzeit in Nürnberg auf eine Pflegefamilie.

Zwar gibt es in etwa ebenso viele Interessenten - also Eltern, die bereit sind, ein Pflegekind bei sich aufzunehmen -, ein Missverhältnis besteht aber dennoch. Der Grund: "Natürlich kann nicht jedes Kind in jede Pflegefamilie", erklärt Hofmann. "Manche Eltern wollen beispielsweise nur ein Mädchen zu sich holen." Wieder andere wollen lediglich ein einziges Kind betreuen - manchmal handelt es sich bei den Pflegekindern aber um Geschwister, die nicht voneinander getrennt werden sollen. Darüber hinaus ist auch nicht jedes Elternpaar als Gastfamilie für bedürftige Kinder geeignet.

Kinder suchen liebevolles Zuhause: Das sollten Pflegefamilien mitbringen

Laut Jugendamt sollen potenzielle Pflegefamilien gewisse Anforderungen und Eigenschaften mitbringen. "Wenn Sie Freude am Zusammenleben mit Kindern und Jugendlichen haben, geschickt im Umgang mit anderen Menschen und positiv eingestellt sind, dann sind bereits wichtige Grundvoraussetzungen erfüllt", heißt es auf der Website der Fachstelle Vollzeitpflege. "Unsere Hoffnung ist sehr groß, dass man mit Liebe und Förderung bei den Kindern viel erreicht", gibt sich Hofmann optimistisch.

Pflegeeltern sollten außerdem:

sich vorstellen können, Kinder für eine bestimmte Zeit oder auf Dauer bei sich aufzunehmen

genügend Zeit, Geduld und Einfühlungsvermögen in die Bedürfnisse von Kindern haben

Verständnis für andere Lebensumstände aufbringen

bereit sein zur Zusammenarbeit mit den Eltern des Kindes und mit dem Jugendamt sowie anderen sozialen Diensten

sich nicht leicht aus der Ruhe bringen lassen

in stabilen und gesicherten familiären und finanziellen Verhältnissen leben

über ausreichend Wohnraum verfügen

Für Menschen, Familien und Paare, die sich für das Thema Vollzeitpflege interessieren, veranstaltet das Jugendamt Nürnberg an den beiden Donnerstagen 25. Juni und 16. Juli jeweils von 19 bis 21 Uhr einen Informationsabend. Im Mittelpunkt stehen hierbei neben den rechtlichen Grundlagen vor allem die Bedürfnisse eines Pflegekinds. Eine Anmeldung ist aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl erforderlich.

Weitere Informationen und Auskünfte erteilt die Fachstelle Vollzeitpflege des Nürnberger Jugendamts: