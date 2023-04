Nürnberg: "Zwei schwule Chöre" veranstalten Konzert - Sänger aus Partnerstadt Prag zu Gast

Die Doodles aus Nürnbergs Partnerstadt Prag sind laut der Stdat Nürnberg zu Gast bei den Trällerpfeifen, dem schwulen Männerchor aus Nürnberg: Zwei schwule Chöre veranstalten am Samstag, 29. April, um 19.30 Uhr und am Sonntag, 30. April 2023, um 17.30 Uhr ein gemeinsames Konzert im südpunkt, Pillenreuther Straße 147. Veranstalter ist das Amt für Kultur und Freizeit (Kuf). Tickets gibt es ab sofort online unter traellerpfeifen.de oder direkt im südpunkt.

Der Preis beträgt für Erwachsene 19 Euro, ermäßigt 15 Euro und mit Nürnberg-Pass 5 Euro. Restkarten gibt es an der Abendkasse für Erwachsene für 25 Euro und ermäßigt für 20 Euro. Stimmgewaltig, breit gefächert und kunterbunt, wie das schwule Leben, so ist auch das Repertoire der Doodles, 30 Prager Sänger, auf die sich die Konzertgäste im südpunkt an zwei Konzertabenden freuen dürfen, so die Stadt. Dabei legt der Chorleiter der Doodles, Marek Stanka, großen Wert auf die Darbietung von Songs in verschiedenen, auch unbekannteren Sprachen, um die Phonetik der Stimme hervorzuheben.

Estnisch, Slowakisch, Alt-tschechisch und Suaheli sind einige Beispiele dafür. Auch ein deutsches Lied haben die Prager im Gepäck, der Titel ist noch geheim und soll eine Überraschung für die deutschen Freunde sein. Die Trällerpfeifen werden mit ihren Liedern und Choreografien Teile ihres neuen Programms „Diven – der männlichen Art“ auf die Bühne bringen. Songs, beispielsweise von Elton John, Freddy Mercury und Cole Porter sind mit dabei. Zum Abschluss wird es bei einem gemeinsamen Lied äußerst gefühlvoll, in tschechischer und deutscher Sprache. Die Trällerpfeifen bedanken sich mit dieser Einladung bei den „Doodles“ für den herzlichen Empfang 2019 in Prag beim dortigen Christopher Street Day.

Der eigentlich geplante Gegenbesuch in Nürnberg 2020 musste wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Umso mehr freuen sich nun alle Sänger auf ein Wiedersehen in diesem Jahr. Neben der Chormusik steht der Austausch unter Freunden auf dem Programm. Eine Stadtführung und das Eintauchen in die bunte Szene sind geplant. Rathausempfang durch den Oberbürgermeister. Am Vormittag des ersten Konzerttags werden die Freunde aus Prag von Oberbürgermeister Marcus König im Schönen Saal des Rathauses empfangen. Die Freundschaft zwischen den Städten Prag und Nürnberg, die seit Jahren auch zwischen den Chören besteht, wird so für alle Teilnehmer offiziell bekräftigt. Nach dem Empfang geht es für die Chöre direkt zu den Bühnenproben, um für die abendlichen Konzerte vorbereitet zu sein.