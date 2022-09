Am frühen Mittwochmorgen (7. September 2022) ist gegen 4.30 Uhr in der Tillystraße in Nürnberg ein massiver Zimmerbrand ausgebrochen. Das teilt der Einsatzleitdienst der Feuerwehr Nürnberg mit.

Demnach wurden zwei junge Frauen im Schlaf vom Feuer überrascht und durch die Flammen sowie der dichten Rauchentwicklung in der Wohnung im zweiten Obergeschoss gefangen. Da der Weg in den Treppenraum versperrt war, flohen beide in den Nebenraum, schlossen die Zimmertür und riefen am Fenster um Hilfe.

Nürberg: Feuerwehr berichtet von "massivem Zimmerbrand" in der Tillystraße - Übergreifen der Flammen droht

Nach Eintreffen der Einheiten der Feuerwache 1 schlugen Flammen aus dem nebenliegenden Fenster des Brandraums. Der Schilderung der Berufsfeuerwehr zufolge drohten sie auf den Dachstuhl überzugreifen.

Die Besatzung der Drehleiter rettete beide Frauen, die anschließend mit mittelschweren Rauchvergiftungen vom Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus gebracht wurden.

Das weitere schnelle Handeln der Feuerwehr verhinderte eine weitere Brandausbreitung auf den Dachstuhl und den angrenzenden Wohneinheiten. Neben der Feuerwache 1 waren die Feuerwache 4, die Freiwillige Feuerwehr Werderau, der Rettungsdienst und der Störungsdienst der N-Ergie im Einsatz. Die Brandursache wird durch die Polizei ermittelt. Zur Höhe des Schadens kann noch keine Aussage getroffen werden. Für den Einsatzzeitraum musste die Tillystraße gesperrt werden.

Vorschaubild: © Herse/News5 (Symbolbild)