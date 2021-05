Nur bedingte Entlastung der Intensivstationen im Rettungsdienstbereich Nürnberg: Eine "relevante Entlastung" der Intensivstationen bleibt im Rettungsdienstbereich Nürnberg trotz sinkender Corona-Zahlen momentan noch aus. In den Krankenhäusern des Gebiets werden aktuell (Stand vom 26. Mai 2021) über 200 Covid-19-Patienten behandelt.

Die Stadt Nürnberg teilt mit, dass in den Krankenhäusern des Rettungsdienstbereichs Nürnberg ein größerer Rückgang der Covid-19-Belegungen zu verzeichnen ist. Dieser Bereich umfasst die Städte Nürnberg, Fürth und Erlangen sowie die Landkreise Nürnberger Land, Fürth und Erlangen-Höchstadt. Auf den Normalstationen werde diese Entwicklung aber weitaus deutlicher als auf den Intensivstationen. Bei der Gesamtbelegung insbesondere auf den Intensivstationen sei keine "relevante Entlastung" zu verspüren. Grund dafür seien dringliche Behandlungen und Operationen sowie akut Erkrankte und Verletzte, die die freiwerdenden Kapazitäten benötigen.

Aufgrund sinkender Infektionszahlen: Nur wenig Entlastung auf den Intensivstationen

Außerdem sei wie auch im Ausgang der zweiten Welle mit Nachholeffekten und -notwendigkeiten zu rechnen. Hinzu komme, dass im Rettungsdienstbereich Nürnberg die Zahl betreibbarer Intensivbetten im Vergleich zum Ausgangszeitpunkt vor der dritten Welle zurückgegangen ist. Nach dem heutigen Meldungsstand (26. Mai 2021) befinden sich im Rettungsdienstbereich Nürnberg derzeit 72 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen. Das sind 22 Prozent der Gesamtkapazität. 170 Patienten wurden auf Normalstationen behandelt.

Die aktuelle Corona-Situation im Rettungsdienstbereich bewertet die Stadt Nürnberg wie folgt: "In den Akutkrankenhäusern mit Notfallversorgung und den Einrichtungen der Vorsorge und Rehabilitation des Rettungsdienstbereiches Nürnberg werden weiterhin zahlreiche Patienten mit COVID-19-Erkrankungen und SARS-CoV-2-Infektionen behandelt. Neben der stationären Versorgung von COVID-19-Erkrankten finden in einigen Krankenhäusern auch teilstationäre Therapien mit Antikörpern statt, die schwere Erkrankungen bei erst kürzlich infizierten Risikopatienten verhindern können."

Die Versorgung der Covid-19-Patienten beeinflusse weiterhin sämtliche Abläufe in den Krankenhäusern und verändere den Klinikalltag. Allein die Versorgung sei schließlich mit einem höheren Personal-, Material-, Organisations- und Strukturaufwand für Isolations- und Therapiemaßnahmen verbunden. "Da im Rettungsdienstbereich Nürnberg sowohl die stationären Akut- und Notfallversorgungsstrukturen als auch die Rehabilitationseinrichtungen mit dem bestehenden Behandlungsbedarf in der Regel ausgelastet sind, ist die zusätzliche Versorgung von COVID-19-Patienten ein nicht eingeplanter, zusätzlicher Bedarf, der Belastungen hervorrufen muss", so die Stadt Nürnberg.

Mehr Informationen zur Corona-Lage in Nürnberg im Corona-Ticker: Am fünften Tag in Folge liegt die Inzidenz in Nürnberg unter 100. Deshalb treten ab Donnerstag (27. Mai) weitreichende Lockerungen in Kraft, wie die Stadt am Dienstag mitteilte.