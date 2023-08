Wie die Stadt Nürnberg mitteilt, kommt es aufgrund eines City-Triathlons am Sonntag, 13. August 2023, im östlichen Stadtzentrum von 8.30 bis 16 Uhr zu Verkehrseinschränkungen. Wegen der Veranstaltung sind Straßen, Parkplätze und auch Radwege gesperrt. Verkehrsteilnehmenden wird empfohlen, die nachgenannten Straßen und Plätze sowie angrenzende Bereiche zu umfahren: Marientorgraben, Laufertorgraben, Rathenauplatz, Bayreuther Straße, Äußere Bayreuther Straße bis zur Kreuzung Mittlerer Ring, Virchowstraße, Am Stadtpark, Wurzelbauerstraße zwischen Maxfeldstraße und Pirckheimer Straße, Pirckheimerstraße im Abschnitt Wurzelbauerstraße und Bayreuther Straße, Äußere Cramer-Klett-Straße, Hirsvogelstraße, Wollentorstraße, Wassertorstraße, Wöhrder Talübergang, Kressengartenstraße, Norikerstraße, Bartholomäusstraße bis Hohfederstraße, Dürrenhofstraße, das Prinzregentenufer und die Gleißbühlstraße.

Darüber hinaus kommt es am Wöhrder See, an der Wöhrder Wiese und in der Altstadt auf folgender Strecke zu Behinderungen: Wöhrder Wiesenweg ab Dr.-Gustav-Heinemann-Brücke, Agnesbrücke, die Straße Hintere Insel Schütt, Andreij-Sacharow-Platz, Leo-Katzenberger-Weg, Spitalbrücke, Hans-Sachs-Platz, Spitalgasse, Plobenhofstraße, Museumsbrücke, Kaiserstraße, An der Fleischbrücke und Hauptmarkt.

Umleitung für den ÖPNV zwischen Hauptbahnhof und Tiergarten

Weiterhin ist es nicht möglich, mit der Straßenbahnlinie 5 die Haltestellen Dürrenhof, Tullnaupark, Arminiusstraße, Marthastraße, Business Tower, Lechnerstraße, Mögeldorf, Balthasar-Neumann-Straße, Siedlerstraße und Tiergarten anzufahren.

Den Tiergarten erreicht man alternativ mit der U1 in Richtung Langwasser Süd. An der Haltestelle Frankenstraße in die Buslinie 45 in Richtung Ziegelstein / Nordostbahnhof umsteigen. Weiterhin kann auch die S1 in Richtung Hartmannshof genutzt werden. An der Haltestelle Nürnberg Mögeldorf ebenfalls in die Buslinie 45 in Richtung Frankenstraße umsteigen. Bei beiden Alternativen ist das Aussteigen an der Haltestelle Tiergarten möglich.

Das Umfeld des Business Towers ist erreichbar mit der U1 in Richtung Langwasser Süd. An der Haltestelle Frankenstraße muss in die Buslinie 65 in Richtung Nordostbahnhof umgestiegen werden.

Individualverkehr

Für Autofahrerinnen und Autofahrer, die aus der östlichen Altstadt kommen, wird ab der Inneren Cramer-Klett-Straße in Richtung Nordring eine Umleitungsstrecke ausgeschildert.

Aufgrund der Sportveranstaltung und der aktuellen Baustelle mit Sperrung des Dürrenhof-Tunnels wird empfohlen, die Bahnhofstraße in Richtung Süden über den Marientunnel oder die Allersberger Unterführung zu verlassen, um in das östliche und nördliche Stadtgebiet zu gelangen.

