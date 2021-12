In den Impfstellen der Stadt Nürnberg ist aktuell genügend Impfstoff von Biontech vorhanden. Daher haben nun auch Personen über 30 Jahre die Wahl zwischen den Impfstoffen von Moderna und Biontech. Das teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit.

Zuletzt war Biontech gemäß einer Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) für die unter 30-Jährigen reserviert gewesen. Termine für die Erwachsenenimpfungen seien ausreichend vorhanden und können über das Onlineregistrierungsportal BayIMCO (www.impfzentren.bayern) gebucht werden.

Impfen über Feiertage in Nürnberg: Hier geht es mit und ohne Termin

Das Impfen ohne Termin sei weiter ausschließlich in der Impfstelle Großreuther Straße 115 b möglich: an den Öffnungstagen von 9 bis 11 Uhr. Am 25. und 26. Dezember 2021 sowie am 1. Januar 2022 haben die Impfstellen der Stadt geschlossen. Am Samstag, 24. Dezember, und am Freitag, 31. Dezember, wird von 9 bis 14 Uhr geimpft, am Sonntag, 2. Januar, am Donnerstag, 6. Januar, sowie an den Werktagen in den Weihnachtsferien von 9 bis 18 Uhr. Neben der Impfstelle in der Großreuther Straße 115 b befinden sich weitere Impfstellen im ehemaligen Kundenzentrum der N-Ergie in der Südlichen Fürther Straße 14 sowie im Feuerbachsaal der Industrie- und Handelskammer (IHK) Nürnberg für Mittelfranken, Winklerstraße 22.

Impfungen für die 5- bis 11-Jährigen finden in der Impfstelle im Heilig-Geist-Saal, Hans-Sachs-Platz 2, statt. Die Anmeldung für die Kinderimpfung erfolgt über die telefonische Hotline 09 11 / 14 89 82 43. Darüber hinaus seien in den Weihnachtsferien Sonderaktionen geplant. Die mobilen Impfteams sind von Montag bis Donnerstag, 27. bis 30. Dezember, in Laufamholz im evangelischen Gemeindehaus, Am Doktorsfeld 13, aktiv.

Montag und Dienstag, 27. und 28. Dezember, ist hier für die 5- bis 11-Jährigen sowie deren Eltern und älteren Geschwister reserviert. Von Montag bis Samstag, 3. bis 8. Januar, gibt es Impfungen im Gemeindesaal der evangelischen Gemeinde Paul-Gerhardt in Langwasser, Glogauer Straße 25. Hier sind die Tage Montag bis Mittwoch, 3. bis 5. Januar, für die 5- bis 11-Jährigen sowie deren Eltern und älteren Geschwister reserviert.