Nürnberg: Trinkwasserbrunnen fließen wieder - Infos über Orte, Kosten und Kontrolle

Die Trinkwasserbrunnen der N-Ergie sind wieder in Betrieb. Bis Ende September bieten sie dann den Bürgern in Fußgängerzonen, kleinen Parkanlagen oder Schulhöfen die Möglichkeit, sich kostenlos mit Nürnberger Trinkwasser zu erfrischen.

Wie die N-Ergie Aktiengesellschaft mitteilt, gibt es einige kleine Ausnahmen: Die Brunnen in der Karolinenstraße, am Jamnitzer-Platz und am Pirckheimer Gymnasium sind wegen technischer Probleme noch nicht in Betrieb. Beim zentralen Brunnen in der Karolinenstraße ist die N-Ergie zuversichtlich, dass dieser in den nächsten Wochen in Betrieb gehen kann.

App weist den Weg zum nächsten Brunnen

Die Trinkwasserbrunnen in Nürnberg sind nicht nur fester Bestandteil des Stadtbilds geworden, sie bringen auch die Bedeutung des Wassers als Lebensmittel Nummer eins in das Bewusstsein der Bürger*innen.

Wer unterwegs ist, findet unter www.trinkwasser-unterwegs.de die nächstgelegenen Wasserspender in ganz Deutschland. Diese Informationen können auch als App heruntergeladen werden.

Hohe Unterhaltskosten

Für den Unterhalt der Wasserspender wendet die N-Ergie jährlich rund 50.000 Euro auf. Um die einwandfreie Qualität des abgegebenen Trinkwassers zu überwachen, entnehmen die Mitarbeiter regelmäßig Wasserproben, die sie analysieren lassen, und inspizieren und säubern die Brunnen.

Dabei müssen sie leider immer wieder Beschädigungen durch Vandalismus feststellen. Oft werden die Wasserausläufe verstopft. Auch die Fußventile, die durch leichten Druck den Wasserstrahl aktivieren, werden häufig durch unsachgemäße Bedienung beschädigt und müssen ausgetauscht werden.

Strenge Kontrolle – hohe Qualität

Trinkwasser ist nicht nur ein besonders streng kontrolliertes Lebensmittel, sondern auch reich an wertvollen Mineralstoffen.

Die einzelnen Analysewerte je nach Wohngebiet zeigt die Wasserkarte auf der Website der N-Ergie unter www.n-ergie.de unter Trinkwasser.