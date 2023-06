Nürnberg trauert um Bürgermedaillenträger Erich Schroll - "verdient besondere Anerkennung"

Wie die Stadt Nürnberg mitteilt, trauert sie um den Bürgermedaillenträger Erich Schroll, der am Freitag, 26. Mai 2023, im Alter von 92 Jahren verstorben ist. „Zeit seines Lebens hat Erich Schroll sich für seine Heimatgemeinde Boxdorf und ihr Vereinsleben eingesetzt. Er hat den Männergesangsverein musikalisch und den ASC Boxdorf 1933 e. V. sportlich verstärkt – und hat schon früh erkannt, dass Vereine unersetzliche Instrumente der Integration vor Ort sind. Sein jahrzehntelanges, hervorragendes bürgerliches Engagement verdient besondere Anerkennung“, würdigt Oberbürgermeister Marcus König den Verstorbenen.

Erich Schroll wurde am 8. November 1930 in Boxdorf bei Nürnberg geboren. Von 1952 bis 1965 war der gelernte Maurer Pressewart und Schülerleiter bei seinem Heimatverein ASC Boxdorf 1933 e. V. In seiner Zeit als Erster Vorsitzender zwischen 1967 und 1971 gelang es dem Verein nach langen und geschickten Verhandlungen mit der Gemeinde Boxdorf, das Sportgelände durch einen Erbpachtvertrag über 99 Jahre zu erweitern. Mitte der 1970er-Jahre verbuchten die Fußballer des ASC den größten Erfolg der Vereinsgeschichte für sich: Der kleine Dorfverein stand im Landesliga-Aufstiegskampf. Maßgeblich daran beteiligt war Erich Schroll als Spielleiter. Die von ihm vorangetriebene Jugendarbeit trug ihre Früchte. Ohne den Fußball außer Acht zu lassen, legte Erich Schroll in den folgenden Jahren den Grundstein für Angebote, vor allem im Bereich Freizeitsport mit Turnen, Gymnastik, Tischtennis, Judo und vielem mehr. Er schuf beim ASC Boxdorf Angebote „für alle“, für Männer und Frauen, Mädchen und Jungen, Senioren und Seniorinnen.

Lange leitete Schroll die von ihm 1994 gegründete Seniorenabteilung mit regelmäßigen Zusammenkünften und Aktivitäten, leitete als Fußballfunktionär seinen Heimatverein in der „Spielebörse“ im Fußballkreis Nürnberg-Fürth oder war als Bezirksspielleiter ein kompetenter und hilfsbereiter Ansprechpartner. Die vielfältigen Veränderungen im Fußball-Verband begleitete er stets mit einem wachen Auge und sparte nicht an Kritik, wo immer die Interessen des Amateurfußballs zu Gunsten der Profis zurückstehen sollten. Dadurch ist es ihm gelungen, den mittelfränkischen Amateurfußball noch stärker im Bewusstsein der Öffentlichkeit und der Politik zu verankern. Sein vielfältiges Wirken wurde 1993 mit der DFB-Verdienstnadel gewürdigt.

Als Mitglied des Boxdorfer Gemeinderats war Erich Schroll von 1960 bis 1972 in der Kommunalpolitik engagiert und vertrat die Interessen der Bürgerinnen und Bürger. Als leidenschaftlicher Sänger verstärkte er jahrzehntelang den Männergesangsverein Liedertafel Boxdorf. Stets war es ihm bei all seinen Tätigkeiten ein Anliegen, auch ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern entsprechende Angebote zu unterbreiten, um die Integration zu erleichtern.

2006 verlieh die Stadt Nürnberg ihm die Bürgermedaille als Anerkennung für sein jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement. Die Bürgermedaille ist die zweithöchste Auszeichnung der Stadt.